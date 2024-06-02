شكرا لقرائتكم خبر عن بمخزون 3 ملايين متر مكعب.. "المياه الوطنية" تعلن جاهزيتها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية عن اكتمال خطتها التشغيلية والفنية لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال موسم حج 1445هـ .

وأكدت الشركة جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام منذ وقت مبكر، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الجاهزية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- إلى تسخير جميع الإمكانات، وتقديم كل الخدمات المائية والبيئية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وقالت: "عملنا منذ وقت مبكر على وضع الخطط والاستراتيجيات والاستفادة من الدروس السابقة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكميات خزن تشغيلي واستراتيجي يتجاوز 3.2 ملايين متر مكعب، وبمتوسط كميات ضخ يومي يتجاوز 750 ألف متر مكعب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمتوسط ضخ يصل إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميًا في يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستنفذ الخطة كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم 2000 موظف ".





10 مشاريع مائية



وأوضحت الشركة أنها نفذت مؤخرًا 10 مشاريع مائية وبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز 158 مليون ريال، سعيًا منها لتطوير البنية التحتية، ودعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزيادة سعة خطوط نقل مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان تقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن. مشيرة إلى أنها سخرت التقنيات الذكية لإدارة المنظومة المائية بموسم الحج، حيث يتم متابعة العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال غرف المراقبة والتحكم عبر نظام سكادا.



ضخ المياه بلا توقف



وبيّنت أن ضخ المياه سيكون مستمرًا على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكات المياه بمعدل 21 ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة "الأشياب" التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لتلبية طلبات الصهاريج لسكان الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال الموسم.

واوضحت الشركة أن المختبر المركزي مجهز بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.