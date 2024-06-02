شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لتعيينه ولياً للعهد في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام