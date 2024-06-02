بالفيديو.. "محلل اقتصادي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفلل في الرياض.. وسر الإقبال على الشراء في الملقا وحطين

صحيفة الخليج 365: قال محلل الأبحاث في CBRE السعودية، هتان الشريف، إنه من المتوقع استمرار زيادة أسعار الفلل، خاصة بعد ارتفاعها 3.6% في الربع الأول بالمملكة إلى 5800 ريال للمتر.

سوق الرياض السكني

وأضاف خلال حديثه لـ العربية Business: "بالنسبة لسوق الرياض السكني، هناك ارتفاع في أسعار الفلل والشقق خلال السنتين الماضيتين".

وتابع: "متوقع خلال السنة القادمة، أن يكون هناك زيادة في أسعار الفلل، لأن الرياض مقبلة على مرحلة من التقدم فيما يخص عدد السكان".

سبب الإقبال على الشراء

وأكمل: "هناك شريحة كبيرة من المقبلين على شراء المسكن الأول لأنهم يبحثون عن مستوى عالي من الجودة، ولذلك سيكون هناك تكافؤ بين المخزون المستقبلي وعمليات الشراء من قبل السكان المتواجدين في المدن الرئيسية".

أكثر المناطق ارتفاعاً بالأسعار

وأشار إلى أن الملقا وحطين بشمال الرياض، تعتبر أكثر المناطق ارتفاعاً بالأسعار، نظرا لقربها من الأماكن الحيوية ومستوى المشاريع التي تُنفذ هناك.

وأوضح أن نسبة الإشغال فيما يخص المكاتب من الدرجة الأولى وصلت خلال الفترة الماضية إلى 100%.

إيجارات القطاع الصناعي

وفيما يخص القطاع الصناعي، سيكون هناك تزايد، نظرا لحدوث إعادة تشكيل للساحة الصناعية داخل المملكة، وسوف تتأثر الإيجارات في المملكة خاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض، الدمام، جدة.