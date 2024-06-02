شاهد.. ردة فعل جورجينا لحظة ضياع ضربة الجزاء الأخيرة للنصر وخسارته كأس الملك وبكاء رونالدو

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، زوجة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تترقب لضربة الجزاء الأخيرة للنصر والتي تصدها لها حارس مرمى الهلال ياسين بونو، جورجينا، حيث تفاجأت بالخسارة وظهر عليها الحزن، خاصة بعد تأثر وبكاء صديقها رونالدو.