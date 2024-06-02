انضمام المملكة إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ يسرع الاستثمارات الزراعية

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الدمام - شريف احمد - انضمام المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، يهدف إلى توحيد جهود الشركاء نحو زيادة وتسريع الابتكار في النظم الزراعية والغذائية لدعم العمل المناخي.

وتُعد هذه المبادرة منصة فريدة للتعاون بين الدول بشأن التحديات المشتركة فيما يتعلق بالابتكارات الزراعية في ظل التغيرات المناخية، وتسلط الضوء على سياسات تعزيز الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا. تعزيز الخبرة

أوضحت الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في الابتكار الزراعي من أجل الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخيًا من قبل المشاركين فيها، ودعم الأطر والهيكليات لتمكين المناقشات الفنية وتعزيز الخبرة والمعرفة والأولويات عبر كل المستويات الدولية والوطنية للابتكار بهدف تضخيم تأثير استثمارات المشاركين، وإنشاء هيكليات مناسبة للتبادلات بين الوزراء وكبار العلماء، وغيرهم من الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل خلق المزيد من الإبداع المشترك والتعاون في أولويات البحث المشتركة بين الدول.

مبادرة طوعية

وأكدت الوزارة أن مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ تعد مبادرة طوعية، تم إطلاقها على هامش مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «COP26» والذي عُقد في مدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال نوفمبر 2021م، وتضم أكثر من «200» شريكٍ حكوميٍ وغير حكومي، ومن دول مجموعة العشرين «G20» تضم «أستراليا، البرازيل، كندا، الاتحاد الأوروبي، الهند - اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، تركيا - المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، إضافة إلى دول أخرى تشمل «الإمارات، مصر، المغرب، أذربيجان، تشيلي، كولومبيا، غانا، إيرلندا، هولندا، نيوزلندا، نيجيريا، باراغواي، الفلبين، سنغافورا، إسبانيا، السويد».