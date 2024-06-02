غرامات متدرجة للهاربين من ترقيم الإبل

رؤية شاملة
أشارت البيئة والمياه والزراعة إلى أن ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا يعود بالعديد من الفوائد لأصحابها وللجهات المسؤولة عنها على حدٍ سواء، حيث يسهم الترقيم في تمكين الوزارة من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة. كما يساعدها في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، بالإضافة إلى أنه يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة، وبناء رؤية شاملة عنها، ويتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.
بيانات دقيقة
يساعد الترقيم في رصد أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي في المملكة، ويمكّن مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلًا عن إسهامه في ضبط حركة الإبل السائبة، وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وإتلاف الممتلكات.
وأطلقت الوزارة، في وقت سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، وحددت مهلة التسجيل المجاني حتى نهاية مايو.
6 خدمات يحرم منها المخالف
1- خدمات الرعاية البيطرية
2- التقارير الطبية
3- خدمات أسواق الإبل
4- المشاركة في مهرجانات الإبل
5- استقدام الرعاة
6- برنامج دعم صغار مربي الماشية
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