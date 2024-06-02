شكرا لمتابعة خبر عن قريبًا إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا وطيران مباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد السائح السعودي أهم سائح لدى المسؤولين عن السياحة بروسيا، وقد تم توفير منتجات خاصة لهم، كما انه هناك مولات مخصصة للسعوديين، وذلك نتيجة الإنفاق العالي الذي يمارسه السعوديين.

أكدت بذلك مدير تطوير السياحة الروسية يوليا مكسوتوفنفا لصحيفة صدى، مؤكدة أنه تم الانتهاء من إجراءات إعفاء السعوديين من التأشيرة بشكل كامل، فيما ننتظر الجانب السعودي ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وأشارت إلى أنه حاليًا يحق للسائح السعودي إصدار التأشيرة خلال ٢٤ ساعة ومدة صلاحيتها ١٥ يوم، مشيرة إلى أنه لم يتم رفض أي تأشيرة للسعوديين.

وأوضحت يوليا مكسوتوفنفا، أن هناك منصوصة مخصصة لاكتشاف السياحة الروسية (أكتشف روسيا) وبها كافة تفاصيل الفنادق والمنتجعات لتسهيل الحجز.

وبين مدير تطوير السياحة الروسية أنه في عام ٢٠٢٣ زار روسيا ٧٨٠٠ سعودي أما الربع الأول من عام ٢٠٢٤ زار روسيا ٨٠٠٠ سعودي، وفي حال إعفاءهم من التأشيرة وفتح خطوط طيران مباشرة سيزيد العدد حوالي ٣٠٪؜ وسيصل إلى ٤٠ ألف سائح سعودي هذا العام، مبينة أن عدد السياح الروس الذين زارو السعودية بلغ ٦٠ ألف جزء منهم بغرض الحج والعمرة، وأخرين موزعين على موسم الرياض والعلا والدرعية.