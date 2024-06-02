شكرا لمتابعة خبر عن طالب لـ معلمه: بيّض وجهي قدام أبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف، طلب طالب من مُعلمه أن يبيض وجهه أمام أبيه عند سؤاله عن مستواه التعليمي.

وقال الطالب لمُعلمه “تكفى بيّض وجهي قدام أبوي”، ليرد عليه المعلم قائلا “ما تريد اقول الحقيقة”، ليقول الطالب ضاحكا “دخل الحقيقة بعدين”.

ولاقى المقطع على استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه طريف، وقال أحدهم “المعلم اللي تعامله كذا، طلابه بيحبونه ويحبون الماده كلها علشانه”.