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طالب لـ معلمه: بيّض وجهي قدام أبوي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف، طلب طالب من مُعلمه أن يبيض وجهه أمام أبيه عند سؤاله عن مستواه التعليمي.

وقال الطالب لمُعلمه “تكفى بيّض وجهي قدام أبوي”، ليرد عليه المعلم قائلا “ما تريد اقول الحقيقة”، ليقول الطالب ضاحكا “دخل الحقيقة بعدين”.

ولاقى المقطع على استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه طريف، وقال أحدهم “المعلم اللي تعامله كذا، طلابه بيحبونه ويحبون الماده كلها علشانه”.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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