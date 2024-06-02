شاهد.. شخص يطلب من عامل بمحطة وقود رفع خرطوم البنزين لتفريغ المتبقي داخل سيارته

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل يطلب من عامل بمحطة وقود رفع الخرطوم لتفريغ البنزين المتبقي داخل السيارة.

محطة وقود

وأظهر الفيديو، العامل ينتهي من تعبئة السيارة بالوقود، فيما طلب منه صاحب السيارة رفع الخرطوم إلى الأعلى لتفريغ المتبقي داخل السيارة، مشيرا إلى أن هذا من حقه.

تفاعل على مواقع التواصل وأثار المقطع حالة من التفاعل على منصة إكس، وعلق مغرد قائلا: "بالفعل ترا البنزين الباقي اللي في الخرطوم يرجع للمحطة و قس على كذا آلاف السيارات".

فيما قال مغرد: " اللي قاعد يصير إنك تدفع بنزين ويبقى في الخرطوم يأخذه اللي بعدك بلاش، ونفس الشيء أنت أخذت حق اللي قبلك بلاش يعني ما أحد خسر".

وأضاف مغرد: " كل المحطات أتوماتيك تعطيك حقك كامل ما يفضل شيء في الخرطوم".