هل فعلًا مثل ما ذكرت الدراسات الطبية؟.. شاهد: شاب يجري تجربة توضح تأثير حليب الإبل على نسبة السكر في الدم بعد تناوله بساعتين

صحيفة الخليج 365: وثق شاب لبناني، تجربة قياس نسبة السكر في الدم بعد شرب حليب الإبل لأول مرة في حياته، وحقيقة أنه مفيد لمرضى السكري والأنسولين كما ذكرت الدراسات.

وقال الشاب خلال الفيديو، إن السعرات الحرارية للحليب 122.5، والدهون 6.5 جرام، ونسبة الكربوهيدرات 10.25، والسكريات 10.25 والبروتين 6.25.

وأشار إلى أنه شرب الحليب وبعدها بساعتين لم يكن لديه ارتفاع بسكر الدم والنسبة كانت مستقرة.

وأضاف: "حليب الإبل له فوائد كثيرة ولكن أهمها أنه يمكن أن يكون مفيد لمرضى السكري".

وتابع: "تم إجراء عدة دراسات بالدول العربية ومنها الإمارات والمملكة إلى جانب دراسات أجنبية، والتي أثبتت أن حليب الإبل قد يكون مفيد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر بالدم".

واختتم حديثه بأنه من المهم استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغيير في العلاج أو النظام الغذائي.