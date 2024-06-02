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اتفاقية شراكة استراتيجية بين "مجموعة منصور القابضة" و "دومو فينجرز" لتعزيز توظيف السعوديين.. والكشف عن العدد المستهدف

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صحيفة الخليج 365 : تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين "مجموعة منصور القابضة" و شركة "دومو فينجرز" لتعزيز التوظيف في المملكة العربية ، في جميع قطاعات سوق العمل بأعلى معايير الجودة واليد العاملة المتخصصة، مما سيعكس إيجابيًا على جودة الإنتاج. عبر الشيخ منصور العريفي، رئيس مجموعة منصور القابضة، عن فخره بهذا التعاون الاستراتيجي، خاصةً مع تمتع الشريك شركة "دومو فينجرز" بخبرة واسعة واعتباره واحدًا من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال. من جانبه، اشاد السيد عبد الله المطوع، المدير التنفيذي لشركة "دومو فينجرز"، بالشراكة المستقبلية وتعزيز توظيف 200,000 موهبة في السعودية في قطاعات متنوعة. يهدف هذا التعاون إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مساهمين بذلك في تحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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