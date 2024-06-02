شكرا لقرائتكم خبر عن "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، في مقر المجلس بالرياض اليوم ، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عددٍ من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحاتٍ مقدمةٍ وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

مما يذكر أنَّ الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.