شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يطلع على مستجدات الخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية بنيوم والان نبدء بالتفاصيل





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الاقتصاد الرقمي

الدمام - شريف احمد - زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، نيوم -الوجهة المستقبلية الجديدة-، التي تأتي في إطار الاطلاع على تقدم المشاريع والخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، بما في ذلك مشاريع الربط والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار عالمياً.واجتمع خلال جولته مع الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، وعدد من قادة المشاريع في نيوم، لمناقشة الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، والبنية التحتية الرقمية بقيادة فريقتونومس، واستعراض الخطط الإستراتيجية لعدة مشاريع.كما تم مناقشة السيناريوهات والخطوات المستقبلية التي تسهم في خلق بيئة رقمية رائدة في المنطقة والعالم. كما زار السواحة مركز التحكم، ومركز الابتكار، واطلع على الجهود المتميزة، ومساعيه في جذب الخبرات العالمية الرائدة والأبحاث التطبيقية لمشاريع البحث والتطوير الخاصة بالاستدامة وجودة الحياة واقتصاد المستقبل.واطلع على مجالات الدعم التي من الممكن أن تقدمها المنظومة لهذه المشاريع الرائدة، موضحاً أنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، ونموذجاً عالمياً رائداً، مؤكداً أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تمضي نحو مستقبل زاهر بخطى متسارعة عبر مشاريع كبرى ذات طابع متفرد وحيوية، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.كما اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، وأشاد بدورهم المستقبلي في نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار لتعزيز مكانة المملكة الريادية وبناء قدرات وطنية تنافس عالميًا.