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بالفيديو.. استشاري كويتي: "القهوة اسم آخر للخمر ..وقديماً حُرمت بقرار شرعي وكان يُجلد الشخص اللي يشربها

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صحيفة الخليج 365 : قال استشاري الطب النفسي في الكويت الدكتور عادل الزايد، أن القهوة اسم آخر للخمر، وفلان أُقهي يعني يسكر في اللغة العربية، وأضيفت للقهوة لتأثيرها على المزاج".

وأضاف الزايد:" عام 1817م حرمت القهوة بقرار شرعي، كان فيها مناقشات ومناظرات في هذا الأمر، وكان يُجلد الشخص الذي يشرب القهوة، والمقاهي كانت تعتبر أماكن فسق وفجور".

وتابع:" لكن اليوم قُبِلَت القهوة صارت مزاج وكشخة، وصار لي سنة ما شربت قهوة كنت مدمن قهوة، وكنت كل ما أصوم يوم الإثنين راسي يعورني، ومالي خلق لأحد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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