بالفيديو.. استشاري كويتي: "القهوة اسم آخر للخمر ..وقديماً حُرمت بقرار شرعي وكان يُجلد الشخص اللي يشربها

صحيفة الخليج 365 : قال استشاري الطب النفسي في الكويت الدكتور عادل الزايد، أن القهوة اسم آخر للخمر، وفلان أُقهي يعني يسكر في اللغة العربية، وأضيفت للقهوة لتأثيرها على المزاج".

وأضاف الزايد:" عام 1817م حرمت القهوة بقرار شرعي، كان فيها مناقشات ومناظرات في هذا الأمر، وكان يُجلد الشخص الذي يشرب القهوة، والمقاهي كانت تعتبر أماكن فسق وفجور".

وتابع:" لكن اليوم قُبِلَت القهوة صارت مزاج وكشخة، وصار لي سنة ما شربت قهوة كنت مدمن قهوة، وكنت كل ما أصوم يوم الإثنين راسي يعورني، ومالي خلق لأحد".