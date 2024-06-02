شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإسكان تطلق "شمس وقمر" في ضاحية الواجهة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت الشركة الوطنية للإسكان NHC الفعالية الترفيهية " شمس وقمر في ضاحية الواجهة بالدمام ضمن فعاليات موسم NHC ، الذي يتضمن سلسلة من البرامج الترفيهية لسكان الضواحي والمجتمعات التي تنفذها للشركة.
وشهدت فعالية شمس وقمر حضور لافتا من أهالي الضاحية والأحياء المجاورة الذين أستمتعوا بالفعالية على مدار ٦ ساعات متواصلة، واشتملت على عدد من الأركان والبرامج الترفيهية للصغار والكبار الذين استمتعوا بأجواء احتفالية مميزة تضمنت ألعاباً رياضية وأنشطة ترفيهية، ومناطق للمطاعم والمقاهي، كما تضمنت فعاليات مخصصة للأطفال
وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية التي تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان والعمل على تهيئة وتطوير الخدمات والحدائق العامة وهذا ما يجعل البيئة السكنية الحي اكثر حيوية مما يساهم في رفع جودة الحياة بشكل أفضل وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة وخلق نوع من الترابط والتآلف بين ابناء الحي والمجتمع، مثمنين الجهود التي يقوم بها الفريق المتواجد من أعضاء الوطنية للإسكان والذي سعى على توفير كافة الاحتياجات لتظهر الفعالية بالشكل المطلوب.
الجدير بالذكر أن ضاحية الواجهة تتميّز بمرافـــق وخدمـــات متنوعـــة، تلبـــي احتياجات الأسر السعودية، تتضمن مســـاجد ومرافق تعليمية وأماكن ترفيهية ورياضية ومرافـــق الاتصالات بالإضافة إلـــى الحدائـــق والمسطحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة وتمكين الأسر من العيش برفاهية عالية.
وشهدت فعالية شمس وقمر حضور لافتا من أهالي الضاحية والأحياء المجاورة الذين أستمتعوا بالفعالية على مدار ٦ ساعات متواصلة، واشتملت على عدد من الأركان والبرامج الترفيهية للصغار والكبار الذين استمتعوا بأجواء احتفالية مميزة تضمنت ألعاباً رياضية وأنشطة ترفيهية، ومناطق للمطاعم والمقاهي، كما تضمنت فعاليات مخصصة للأطفال
وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية التي تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان والعمل على تهيئة وتطوير الخدمات والحدائق العامة وهذا ما يجعل البيئة السكنية الحي اكثر حيوية مما يساهم في رفع جودة الحياة بشكل أفضل وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة وخلق نوع من الترابط والتآلف بين ابناء الحي والمجتمع، مثمنين الجهود التي يقوم بها الفريق المتواجد من أعضاء الوطنية للإسكان والذي سعى على توفير كافة الاحتياجات لتظهر الفعالية بالشكل المطلوب.
الجدير بالذكر أن ضاحية الواجهة تتميّز بمرافـــق وخدمـــات متنوعـــة، تلبـــي احتياجات الأسر السعودية، تتضمن مســـاجد ومرافق تعليمية وأماكن ترفيهية ورياضية ومرافـــق الاتصالات بالإضافة إلـــى الحدائـــق والمسطحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة وتمكين الأسر من العيش برفاهية عالية.