شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق فضيتها الأولى في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، ميدالية فضية في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية 2024 APIO الذي نظمته جمهورية الصين الشعبية عن بُعد، بمشاركة 286 طالباً، يمثلون 36 دولة، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو.
وحقق الطالب أديب سالم الشهري، من الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، التي تعد الفضية الأولى لمنتخب المعلوماتية السعودي في هذه المسابقة، حيث سبق له تحقيق 3 برونزيات في المشاركات السابقة، وتعد من المسابقات الصعبة التي تعتمد عليها العديد من الدول، لاختيار الفريق المشارك في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.
خضع الطالب أديب الشهري لتدريب مكثف سبق مشاركته في أولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية، بلغ 2168 ساعة تدريبية في "موهبة" على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب.
وتعد هذه المشاركة الرابعة للمنتخب السعودي للمعلوماتية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، حيث رفعت السعودية رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 5 جوائز بعد الفوز بالميدالية الفضية في الدورة الحالية.
وباركت الأمين العام لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، فوز المنتخب السعودي للمعلوماتية بالفضية الأولى في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة تحاول استباق المتغيرات العالمية، وتوفير الفرص والمهارات قبل وقتها، وأضحت المملكة قبلة وملتقى يجمع المواهب من أنحاء العالم كافة.
أفادت الهزاع بأن "موهبة" تعمل على تطوير مهارات الموهوبين السعوديين في مجال المعلوماتية والبرمجة، وتفتح لهم باباً واسعاً، ليصبحوا قادة المستقبل في هذا المجال، لتكرس المملكة موقعها بصفتها مصدر إلهام للعالم، خاصة أنهم يتميزون بالإبداع والابتكار، لافتة إلى أن الفريق السعودي المشارك أُعد ليكون على مستوى مكانة المملكة.
يذكر أن المسابقة أقيمت عن بعد، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2007، وكانت أولى مشاركات المملكة في عام 2021. ويتعرض الطلاب المشاركون خلالها إلى ثلاث مهام برمجية ذات طبيعة خوارزمية، يتطلب حلها بلغة ++C في غضون خمس ساعات.
وحقق الطالب أديب سالم الشهري، من الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، التي تعد الفضية الأولى لمنتخب المعلوماتية السعودي في هذه المسابقة، حيث سبق له تحقيق 3 برونزيات في المشاركات السابقة، وتعد من المسابقات الصعبة التي تعتمد عليها العديد من الدول، لاختيار الفريق المشارك في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.
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خضع الطالب أديب الشهري لتدريب مكثف سبق مشاركته في أولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية، بلغ 2168 ساعة تدريبية في "موهبة" على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب.
وتعد هذه المشاركة الرابعة للمنتخب السعودي للمعلوماتية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، حيث رفعت السعودية رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 5 جوائز بعد الفوز بالميدالية الفضية في الدورة الحالية.
وباركت الأمين العام لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، فوز المنتخب السعودي للمعلوماتية بالفضية الأولى في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة تحاول استباق المتغيرات العالمية، وتوفير الفرص والمهارات قبل وقتها، وأضحت المملكة قبلة وملتقى يجمع المواهب من أنحاء العالم كافة.
تطوير مهارات الموهوبين
أفادت الهزاع بأن "موهبة" تعمل على تطوير مهارات الموهوبين السعوديين في مجال المعلوماتية والبرمجة، وتفتح لهم باباً واسعاً، ليصبحوا قادة المستقبل في هذا المجال، لتكرس المملكة موقعها بصفتها مصدر إلهام للعالم، خاصة أنهم يتميزون بالإبداع والابتكار، لافتة إلى أن الفريق السعودي المشارك أُعد ليكون على مستوى مكانة المملكة.
يذكر أن المسابقة أقيمت عن بعد، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2007، وكانت أولى مشاركات المملكة في عام 2021. ويتعرض الطلاب المشاركون خلالها إلى ثلاث مهام برمجية ذات طبيعة خوارزمية، يتطلب حلها بلغة ++C في غضون خمس ساعات.