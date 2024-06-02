أمير عسير يفتتح مشروع SKY VILLAGE في أبها

جاء ذلك عقب افتتاح سموه لمشروع SKY VILLAGE في حديقة "سما أبها" والذي يضم مناطق متنوعة للتحول والاستمتاع بتجربة تذوق تقدمها عشر علامات تجارية عالمية تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة، على إطلالة خلابة على مدينة أبها.
وأكد أمير منطقة عسير أهمية المشروع في تعزيز جاذبية منطقة عسير كوجهة سياحية متميزة، وإثراء تجربة الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطط الهيئة لتنمية وتطوير المنطقة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
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