شكرا لمتابعة خبر عن ثانوية عبدالعزيز الخويطر تحتفل بتخريج طلابها.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إحتفت وتألقت ثانوية عبدالعزير الخويطر بمكتب تعليم طويق اليوم الأحد الموافق ٢٥ /١١/ ١٤٤٥ بقيادة مدير المدرسة الأستاذ:سعد بن محمد الشبوي وفريق المدرسة بزف وتكريم خريجي طلابها بالصف الثالث ثانوي.

كان ذلك وسط حفل ساده الفرح والسرور وبحضور نخبة من مدراء المدارس والمشرفين وأولياء الأمور.

وقام مدير المدرسة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة متمنيآ للجميع بدوام التوفيق والنجاح.