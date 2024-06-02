"ديلي ميل" تفجر مفاجأة: ملايين من ملابس شركة "شي إن " تحتوي على مواد سامة تسبب السرطان والعقم

ترجمة: كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ملايين من الملابس والاكسسوارات التي تنتجها شركة الأزياء العالمية الشهيرة "شي إن - SHEIN"، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المرتبطة بـ"السرطان والعقم".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم إجراء اختبارات من قبل مسؤولين كوريين جنوبيين للتأكد من التزام موقع "Shein"، ومواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية الأخرى بمعايير العمل الآمنة.

وأظهرت الاختبارات العشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من العناصر لـ شي إن SHEIN وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان وطيف التوحد.

وتحتوي بعض العناصر على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى أجهزة الدم.

وكشفت أحدث الأبحاث عن وجود مستويات مفرطة من الفثالات، وهو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والمعروف عنها أنها تسبب اضطرابات هرمونية.