بالفيديو:" محامي" يكشف عن قيمة الدية بسبب الأخطاء الطبية.. ويعلق : بعض الحالات تصل إلى القصاص

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي، خالد الحجاج، قيمة الدية والتعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وقال خلال لقاء مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:" أغلب أخطاء الأطباء غير متعمدة، وفيما يخص النفس هناك دية مخففة في حالة غير العمد تقدر ب 300 ألف، ودية مغلظة في حالة العمد تقدر ب 400 ألف ريال".

وأشار إلى أنه يمكن أن يحكم على خطأ طبي بأنه عمد إذا تبين أنه مقصود وهذا صعب ومن النادر إثبات أن الطبيب قصده جنائي، لافتا إلى أن بعض حالات العمد قد تصل لطلب القصاص.

وأوضح أن هناك دية مادون النفس، ما يوجد في الجسم منه اثنان مثل اليد أو الساق، تكون نصف الدية، وما يوجد في اليد منه 4، ربع الدية، والأصابع عشر الدية.

وتابع:"هناك تعويض عن ضرر أصاب الشخص، لكن لم يفقده منفعة، وتقدره المحكمة".