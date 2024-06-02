شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة المنورة يتفقد مركز استقبال ضيوف الرحمن بوادي الفرع والان نبدء بالتفاصيل

مركز استقبال ضيوف

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، وذلك بحضور المحافظ طايع المشيطي.وخلال الجولة، اطّلع سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على أقسام مركز الاستقبال والخدمات المقدمة فيه والتي تشتمل على تقديم الرعاية الصحية والإسعافية والإرشادات التوعوية والوجبات الغذائية وخدمات الضيافة والإعاشة بالتعاون مع عدد من الإدارات الحكومية والقطاع غير الربحي.وأكد الأمير سعود بن خالد بن فيصل، أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، يُمثل نموذجاً في تقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام امتداداً لما تقدمه حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بدور جميع العاملين الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم.ويهدف مركز الاستقبال إلى تقديم خدمات الضيافة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة السريع والذي يربط بين المدينتين المقدستين، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء محافظة وادي الفرع، فيما يعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والتي تتضمن تيسير استضافة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين في ظل الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المحافظة على الطريق السريع.قدّم محافظ وادي الفرع، شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على زيارته المركز والوقوف ميدانياً على الخدمات والأعمال المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن.يُذكر مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع يشهد مشاركة 15 جهة حكومية وخيرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وبمساندة أكثر من 50 متطوعاً ومتطوعة من أبناء المحافظة>