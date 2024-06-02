شكرا لقرائتكم خبر عن "الدرونز" تواصل مسح وتقييم الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

المسح الحراري

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق مواصلة العمل على مسح وتقييم شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات، ومنها تقنية الدرونز، التي تعمل على مسح شبكة الطرق بشكل أكثر دقة وشمولية,كما تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.وأوضحت الهيئة أن تقنية الدرونز تعمل من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق.وتعمل الهيئة العامة للطرق على مسح وتقييم جميع شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل حركة تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.