شكرا لقرائتكم خبر عن الرميح يتفقد أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. رميح بن محمد الرميح، نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وأجرى اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. صالح بن إبراهيم الرشيد، وذلك تحقيقًا للتكامل في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1445 هـ.جاء ذلك ضمن جولة الرميح التفقدية، اطلع خلالها على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية واستعداداتها لموسم الحج، وزار محطة الحافلات في جرول ومواقف الأجرة العامة بمواقف الملك عبدالعزيز، للوقوف على جاهزية مختلف أنماط النقل لخدمة ضيوف الرحمن.والتقى نائب وزير النقل فرق الرقابة للهيئة العامة للنقل في مركز الضبط الأمني بالنوارية، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن، بالإضافة للاطلاع على التقنيات الحديثة التي تقدمها المنظومة في حج هذا العام.واختتم الرميح الجولة التفقدية بالاطلاع على جاهزية مقرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مشعري منى وعرفات، بالإضافة إلى زيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة ودوره في تمكين الإعلام المحلي والدولي طوال موسم الحج.وتلعب منظومة النقل والخدمات اللوجستية دورًا حيويًا في خدمة ضيوف الرحمن، عبر تكامل جهاتها في النقل الجوي والبري والبحري والسككي.وأصدرت أمس السبت، دليل النقل في موسم الحج 1445هـ، الذي تستهدف من خلاله توعية الحجاج بحقوقهم في وسائل النقل، وأبرز الوسائل الموثوقة والآمنة التي ترافقهم في رحلتهم المباركة.