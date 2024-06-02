التصريح شرط ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم الخدمة لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى جودة خدمات القطاع، وزيادة نسبة رضا العملاء، واستجابةً لاحتياجات فترة موسم الأضاحي 1445هـ.

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية ممن يمتلكون رخصة نشاط تجاري للمطاعم والمطابخ؛ إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي حتى الخامس من شهر ذي الحجة وفق اشتراطات محددة؛ ليتمكنوا من تقديم خدمات الذبح، والسلخ للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبينت الوزارة بأن إصدار التصريح غير خاضع لرسوم ويصدر بشكل مجاني ويخضع لعدة اشتراطات محددة يجب توفرها في المنشأة تتضمن وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام، والالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدس الذبائح في المطعم، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح أسعار تقديم الخدمة، إضافة إلى وجود شهادات صحية سارية لجميع العاملين، والتعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، وضرورة التعاقد مع شركة خاصة معتمدة؛ لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ بشكل آمن يضمن سلامة البيئة.

ويمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك إصدار "تصريح ذبح الأضاحي" إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي".