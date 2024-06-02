تعاون بين جمعيتي دراسات الإبل والتراث غير المادي

وقعت الجمعية السعودية لدراسات الإبل، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية التراث غير المادي، وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية التراث غير المادي، الدكتور عثمان الصيني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لدراسات الإبل، الدكتور محمد بن سلطان العتيبي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص نشر وتوثيق النتاج المعرفي المتعلق بالإبل. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عثمان الصيني: «هذا التعاون سيكون في إطار ما يتعلق بالإبل من معارف وممارسات ومهن، وجميع ما تهتم به جمعية التراث غير المادي المعنية بكل ما يتعلق بثقافتنا على وجه العموم». بينما أكد الدكتور محمد العتيبي أن الاتفاقية ستثمر عن طرح كثير من التفاصيل المتعلقة بعالم الإبل وتراثه التي لم يتم التطرق إليها من قبل.



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