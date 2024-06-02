الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، في مقر المجلس بالرياض، أمس.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عدد من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشروعات الأنظمة، ومقترحاتٍ مقدمة، وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

يذكر أن الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.