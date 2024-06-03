بالفيديو.. مختص يوضح طريقة اكتتاب الأفراد بالطرح الثانوي لأرامكو .. ويكشف السعر المتوقع

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار المالي "علي الزهراني " ، طريقة الاكتتاب للأفراد بالطرح الثانوي لشركة أرامكو .

وقال الزهراني خلال مداخلة مع قناة " الإخبارية" : إن الأفراد لديهم خيارات متاحة إما الشراء من هذا الطرح أو من السوق مباشرة .

توقعات تداول سهم أرامكو

وتابع: يجب معرفة مستقبل الشركة على المدى القصير ، وبالنسبة لأرامكو في اعتقادي يعتبر جيد ، فالتوقعات لأداء سهم أرامكو هذا الأسبوع ربما تكون قريبة من مستوى 27 و 28 ريال .

وأردف: من يريد المراهنة على سعر التداول يجب أن ينظر إلى نقطة رئيسية وهي أن أرامكو ما زالت توزع التوزيعات الثابتة والتوزيعات المعتمدة على الأداء .

احتفاظ أرامكو باستقرار عملياتها

وواصل: لا نعلم ماذا سيحدث بعد الربعين القادمين ، ربما الشركة تقر تمديد التوزيعات وربما تقر تخفيضها أو إلغاءها ، فالشركة مازالت تحافظ على الأداء الإيجابي ، واستقرار في عملياتها .

واستكمل: لهذا لا يوجد تخوف من مستقبل الشركة ، ولكن ربما تكون على المدى المتوسط والبعيد عودة ارتفاع الأسعار مجددا فوق الـ 30 ريال واردة بشكل كبير .

شراء الأسهم

وأشار إلى أنه من يستهدف الاستثمار بعملية شراء الأسهم بالطرح الثانوي ربما قرار جيد ولكن عليه أن يكون حريص في وضع السعر بطلب الاكتتاب ، بمعنى أنه سيتم التخصيص وسوف يتم النزول بالسعر الأعلى وليس البدء من السعر الأدنى .

واستطرد: صحيفة بلومبيرغ أعلنت أنه هناك تغطية بـ 12 مليار دولار ، وفي رأيي بوجود شريحة أكبر من المؤسسات والمكتتبين الدوليين فسوف يتم الوصول إلى التغطية بنسبة كبيرة ، وبهذا ستحمل نهاية الاكتتاب أخبار إيجابية .