أول تعليق من الحياة الفطرية على فيديو مشاجرة قرود البابون في النماص

صحيفة الخليج 365: أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الفرق التابعة له باشرت موقعًا في محافظة النماص بمنطقة عسير ظهرت فيه تجمعات لقرود البابون تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز إخلاء الموقع من القرود ضمن برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون الذي تستمر أعماله في المناطق المتضررة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق وقوع شجار بين قطيع من قردة البابون في ⁧النماص⁩.

وأظهر الفيديو، وقوف القردة في منطقة جبلية، وانقسامهم إلى قسمين، حيث وقف جزء منهم بالأعلى قليلا، ووقف جزء في الأسفل.

وعندما حاول القردة بالأسفل الصعود إلى الأعلى، هجمت عليهم المجموعة الأخرى في محاولة لمنعهم من الصعود.