المملكة تحقق التميز في رفع جودة بيانات الوفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المملكة على جائزة التميز في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مجال رفع جودة بيانات الوفيات، وذلك تتويجا لما أنجزته في سجل الوفيات، وذلك بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونخبة من القادة الصحيين العالميين بجنيف.

وشهد نظام تسجيل الوفيات والإحصاءات الحيوية زيادة كبيرة في اكتمال ودقة تسجيل الوفيات من اكتمال 40 وجودة 15 إلى اكتمال 100 وجودة 96، حيث عززت قدرات جمع البيانات في الوقت الفعلي للنظام، مما سمح باكتشاف أسرع لأنماط الوفيات وتخصيص موارد أكثر فعالية للوقاية منها؛ وبذلك أصبح من الممكن تحديد وتحليل مسببات الوفيات بشكل أدق.

وأسهم مشروع تحسين جودة البيانات للوفيات في رفع دقة عدد من المؤشرات الصحية الدولية للمملكة، بما يسهم في تقليل عدد الوفيات من الأمراض غير المعدية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للفرد بالمملكة إلى 80 عاما كأحد مستهدفات رؤية المملكة.

وقد تسلمت الجائزة من منظمة الصحة العالمية لمؤسسة الإمارات العربية المتحدة الصحية الدكتورة مرام العتيبي، الرئيسة التنفيذية لمركز الخدمات الصحية المساندة نيابة عن المملكة.

تحسين جودة البيانات للوفيات: