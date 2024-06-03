مبادرة جديدة لحماية واستدامة المياه الجوفية والسطحية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى حماية واستدامة الموارد المائية الجوفية والسطحية في المملكة، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، التي تتكامل مع أهداف رؤية 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى حماية واستدامة الموارد المائية الجوفية والسطحية في المملكة، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، التي تتكامل مع أهداف رؤية 2030. وأوضح مدير إدارة تقييم الأوساط البيئية والتقارير بالمركز الدكتور سعد الدهلوي، أن المبادرة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المتعلقة بنوعية المياه الجوفية والسطحية. جهود المركز: تطوير القدرات التقنية وتدريب الكوادر.

أحدث التقنيات في رصد وتحليل جودة المياه.

ضمان استمرارية الكفاءة في عمليات الرصد.

العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

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