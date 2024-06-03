قياس رضا الأهالي والمقيمين عن مستوى الخدمات بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المدينة المنورة أمس استبيانا لقياس رضا السكان عن مستوى الخدمات البلدية المقدمة، بهدف الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير.
وأوضحت أن الاستبيان يتضمن أسئلة في سبعة محاور، هي: جودة الحياة، والنظافة العامة، ومكافحة آفات الصحة العامة، والمشهد الحضري، وجودة الطرق، والمرافق العامة، وقنوات التواصل.
وأعلنت الأمانة عن اشتراطات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للمحال التجارية عبر تطبيق بلدي.
وأوضحت أن مدة التصريح 90 يوما، ويجب الحصول على تصريح موافقة من وزارة التجارة، وعدم تركيب الإعلانات على نوافذ المباني.
محاور أسئلة الاستبيان:
- جودة الحياة
- النظافة العامة
- مكافحة آفات الصحة العامة
- المشهد الحضري
- جودة الطرق
- المرافق العامة
- قنوات التواصل
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