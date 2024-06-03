188 جمعية تشارك في جائزة أفضل عمل خيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري 188 جمعية خيرية من 17 دولة عربية للمشاركة في دورتها الثالثة، شملت 51 مؤسسة كبيرة، و70 متوسطة، و67 صغيرة.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات؛ من خلال معايير الجائزة التي تعمل على تطبيقها وتأهيلها للدخول في المسابقة، في مجالات القيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.
وأكد سعي الجائزة إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية بالعالم العربي، لتحقيق التميز، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين.
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