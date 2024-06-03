تكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام، وقف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على جاهزية المسالخ في العاصمة المقدسة واستيفائها للاشتراطات الصحية لموسم الحج.

وتفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أمس الأول، مدى جاهزية المسالخ، حيث شملت الجولة نقاط الفرز، ومسلخ جنوب مكة، ومسلخ أميرال، ومسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ المعيصم، ومسلخ غرب مكة، وسوق المواشي وسوق الجلابة، مؤكدا وجود خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، وذلك عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، إلى جانب فرق لمراقبة طرق التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.

وأكد الخليف أهمية تكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام، وعلى ضرورة اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

الجولة شملت: