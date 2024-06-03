شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ صباح الصباح بتعيينه وليا للعهد بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الشيخ صباح خالد الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

وقال الملك سلمان في برقية «يطيب لنا بمناسبة تعيين سموكم وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لكم تهانينا الصادقة على هذه الثقة، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الشيخ صباح خالد الصباح ولي العهد الكويتي بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

وقال ولي العهد في برقية «يسرني بمناسبة تعيين سموكم وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني على هذه الثقة، وأطيب التمنيات الأخوية لسموكم بالعون والتوفيق، متطلعا إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والرخاء».