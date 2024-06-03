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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء أجنحة توعوية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية للحجاج، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ويستمر إلى 8 من ذوي الحجة المقبل، وذلك ضمن مشاركتها في موسم الحج عام.، حيث تتضمن «باركود» يضمن سلامة المنتجات الغذائية في الحج.
كما تقدم رسائل توعوية بـ 9 لغات من الأكثر تحدثا بين الحجاج، وتشمل هذه الرسائل معلومات ونصائح لضمان سلامة المنتجات، يتم توزيعها عبر هدايا تحتوي على «باركود» يسهل الوصول إليها في أي وقت.
وضمن أعمالها خلال الحج تسهم الهيئة في توعية العاملين في مطابخ الإعاشة من خلال تقديم الإرشادات العامة والتوجيهات لهم حول الالتزام بالنظافة الشخصية، والممارسات الصحيحة للوقاية من التسمم الغذائي، وأبرز علامات فساد اللحوم، والخطوات الآمنة لإعداد الطعام لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة، إلى جانب الإسهام في توعية مسؤولي العُهَد في بعثات الحج حول اشتراطات التعامل مع الأدوية المخدرة لضمان استخدامها بشكل صحيح وآمن.
من أعمال الهيئة في الحج:
- توعية العاملين في مطابخ الإعاشة.
- إرشادات حول الالتزام بالنظافة الشخصية.
- الممارسات الصحيحة للوقاية من التسمم.
- أبرز علامات فساد اللحوم.
- الخطوات الآمنة لإعداد الطعام.
- الإسهام في توعية مسؤولي العهد في البعثات.
- اشتراطات التعامل مع الأدوية المخدرة.
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