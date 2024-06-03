شكرا لقرائتكم خبر 5 آلاف ريال غرامة نقل الركاب دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت أن مخالفة نقل الركاب دون ترخيص تصل إلى 5 آلاف ريال غرامة، شددت الهيئة العامة للنقل على التعامل مع الناقل النظامي، وذلك تزامنا مع موسم الحج وزيارة الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشارت الهيئة إلى تهيئة عدد من وسائل النقل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، حيث تتضمن حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، إضافة لتطبيقات نقل الركاب وتأجير السيارات.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى تهيئة 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، و27 حافلة داخل المدينة المنورة، حيث أسهمت الأولى في خدمة 7 ملايين مستفيد خلال رمضان، بينما خدمت الثانية مليون مستفيد.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة النقل والخدمات اللوجستية للدليل الإرشادي للتنقل في موسم حج 1445 هـ، والذي أشارت فيه الهيئة إلى إمكانية التعرف على الناقل النظامي من خلاله.

كما أكدت أهمية ممارسة نشاط نقل الركاب وفق الأنظمة والاشتراطات، مشيرة إلى أن مخالفة نقل الركاب دون ترخيص تصل إلى غرامة قدرها 5,000 ريال، وأن الناقل النظامي يوفر مزايا عديدة تشمل الأمان أثناء التنقل بوسيلة نقل حديثة، ووسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الالكتروني.

ودعت الهيئة إلى أهمية تعاون حجاج بيت الله الحرام مع فرق الحملات خلال مرحلة التفويج، مشددة على ضرورة التقيد بالحافلات المخصصة لهم لضمان سلامتهم وتسهيل أدائهم للمناسك.

مزايا الناقل النظامي: