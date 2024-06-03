شكرا لقرائتكم خبر فرق طبية جوية وأرضية لخدمة الحجاج بالمنافذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك من خلال مركز إسعاف مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار الموسمي خدماته الإسعافية والطبية والمساعدات الإنسانية لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج.

وأوضح مدير فرع الهيئة نواف العنزي أن الفرع بدأ بتنفيذ المرحلة الأولى لتقديم الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية والإنسانية منذ وصولهم لمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، والتي تستمر حتى مغادرتهم للمشاعر المقدسة وذلك بتواجد طواقم طبية وإسعافية تعمل على مدار الساعة وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها جميع القطاعات الحكومية التي تعمل بمدينة الحجاج بالمنفذ.

وبين أن الفرع يشارك بفرق طبية وإسعافية وكوادر مدربة من المسعفين والمتطوعين والمتطوعات يعملون على مدار الساعة يقدمون الخدمات الإسعافية والطبية والمساعدات الإنسانية وذلك بالتكامل والتضامن مع الجهات ذات العلاقة.