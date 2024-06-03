شكرا لقرائتكم خبر 102 عملية جراحية وقسطرة قلبية للحجاج خلال 23 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى 23,510 حجاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، في الفترة من 1 - 23 ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم، خلال فترة وجودهم بالمدينة المنورة.

وبين التجمع الصحي أن 21,222 حاجا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفيات 2288 مراجعا من ضيوف الرحمن، منذ مطلع ذي القعدة الجاري.

كما شهد هذا الأسبوع إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج آسيوي خلال هذا الموسم، و50 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية.

في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ52 حاجا من جنسيات متعددة، إلى جانب 86 جلسة لغسيل الكلى.

كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 17 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الالكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.

أبرز الخدمات