تبريد الأسطح الإسفلتية لخفض حرارة المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتم التوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية لخفض الحرارة تشهد المشاعر المقدسة خلال هذه الأيام أعمالا وتجهيزات واستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث انتهى تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية كافة؛ لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية، حيث راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج.

وفي هذا السياق جهزت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال صيانة الطرق والإنارة بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة؛ للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية.

كما جهزت أمانة العاصمة المقدسة العديد من مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية.

كما ستقوم الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بالتوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع في المشاعر المقدسة، حيث قامت الهيئة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه المبادرة بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك بمساحة 25 ألف م2.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، كما تسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

من أعمال أمانة مكة: