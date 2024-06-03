تشغيل 3800 رحلة قطار و1.6 مليون مقعد في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواكب الخطوط الحديدية السعودية «سار»، وبالتنسيق مع الشركة المشغلة، الطلب المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام، بخطة خلال تشغيل 3800 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد، وذلك بزيادة تتجاوز 100 ألف مقعد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كلم في الساعة، مستخدما أنظمة إشارات واتصالات متطورة. لذا، فهو يعد مكونا أساسا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة الخطوط الحديدية السعودية.

ويربط هذا المشروع بين المدينتين الرئيستين في المنطقة الغربية، ويلبي الطلب المتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج الداخليين والخارجيين، ويخفف من الازدحام على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

قطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع، يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، دشن في سبتمبر 2018، ويعد أحد أضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط، وهو الذي أنشأته المملكة ضمن خططها لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين، وكذلك مدينة جدة.

قطار الحرمين السريع

35 قطارا كهربائيا.

الطاقة الاستيعابية للقطار 417 راكبا.

4 مقصورات لدرجة الأعمال.

8 مقصورات للدرجة السياحية.

مقصورة مطعم.

عدد مقاعد درجة الأعمال 113.

عدد مقاعد الدرجة السياحية 304.

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