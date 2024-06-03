بدء القبول لـ40 برنامجا للدراسات العليا بجامعة جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي، عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لأكثر من 40 برنامجا نوعيا لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليا وعالميا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي، عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لأكثر من 40 برنامجا نوعيا لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليا وعالميا. وأوضحت أن التسجيل متاح حتى 6 يونيو الحالي، حيث تضم برامج أكاديمية نوعية مجانية ومدفوعة تنفيذية مهنية في مجالات عدة، أهمها الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية، القانون الرياضي، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس، الكيمياء الصناعية، إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، القانون، الأمن السيبراني، علوم البيانات، اللغويات التطبيقية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد الجامعة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.

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