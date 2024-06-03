3 آلاف قرض قدمتها «بر» الشرقية للأسر المنتجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق «أجدى» التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، منذ تأسيسه 2019م 3109 قروض تنموية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية، وأطلق عددا من المبادرات والمشاريع التنموية التي مكنت الأسر المنتجة من الوصول إلى الريادة في بيع وتسويق منتجاتهم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق «أجدى» التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، منذ تأسيسه 2019م 3109 قروض تنموية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية، وأطلق عددا من المبادرات والمشاريع التنموية التي مكنت الأسر المنتجة من الوصول إلى الريادة في بيع وتسويق منتجاتهم. وأوضحت الجمعية أن عدد القروض الممنوحة لعام 2023 وصلت إلى 691 قرضا تنمويا بقيمة 9,892,600 ريال بنسبة سداد للقروض بلغت 99.4%، وقدم للمقترضين دورات وبرامج تدريبية في مهارات البيع والتسويق وإدارة المتاجر الالكترونية استفاد منها 769 مستفيدا، ونظم 7 لقاءات تعريفية للعملاء الجدد شارك فيها 642 مشاركا.

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