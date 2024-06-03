شكرا لقرائتكم خبر تفاعل 470 ألف مشارك مع فعالية الإعلانات الرقمية لتطوير المحتوى الإبداعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل 470 ألف مستفيد ومستفيدة ما بين حضوري وافتراضي، مع فعاليات Ignite The Ads الإعلانات الرقمية، التي استمرت خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الماضي، من خلال جلساتها الحوارية مع 140 متحدثا وخبيرا محليا ودوليا، وعقد 30 ورشة عمل واستفادة 740 مشاركا، إضافة إلى تنفيذ 455 تجربة أداء، وذلك بهدف تطوير القطاع وتمكين وتحفيز المبدعين للابتكار.

وناقشت جلسات اليوم الأخير عناوين عدة نحو فهم العميل، كان من بينها «فهم ما يحفز الجيل الجديد»، التي أكد فيها الشريك المؤسس لشركة Greenwood Ave ريان بويد، أن الأجيال الحالية تميل إلى تقدير التجارب والذكريات أكثر من الممتلكات المادية، ويفضلون إنفاق أموالهم على الأنشطة والخبرات والأحداث الثقافية عوضا عن شراء الأشياء المادية.

من جانبه حث الرئيس التنفيذي لشركة Tribeجولز نولد، على عدم محاولة إرضاء جميع الناس في الوقت نفسه، لأنها غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير مرضية لأي شخص، ومن الأفضل تحديد الجمهور المستهدف وتلبية احتياجاته بشكل محدد وفعال لتحقيق النجاح، مثنيا على الجيل الجديد واهتماماتهم بإدارة الأعمال الخاصة.

وفي جلسة بعنوان «تقدم المرأة في المجالات الإبداعية»، أوضحت مديرة نجاح العملاء وتطوير الأعمال في وكالة زان أروى قديح، أنها تستمد الإلهام من اللحظات البسيطة والتمتع بالأشياء اليومية الصغيرة، مما يضفي قيمة على تفاصيل الحياة.

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