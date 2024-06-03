تفاعل 470 ألف مشارك مع فعالية الإعلانات الرقمية لتطوير المحتوى الإبداعي

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وناقشت جلسات اليوم الأخير عناوين عدة نحو فهم العميل، كان من بينها «فهم ما يحفز الجيل الجديد»، التي أكد فيها الشريك المؤسس لشركة Greenwood Ave ريان بويد، أن الأجيال الحالية تميل إلى تقدير التجارب والذكريات أكثر من الممتلكات المادية، ويفضلون إنفاق أموالهم على الأنشطة والخبرات والأحداث الثقافية عوضا عن شراء الأشياء المادية.
من جانبه حث الرئيس التنفيذي لشركة Tribeجولز نولد، على عدم محاولة إرضاء جميع الناس في الوقت نفسه، لأنها غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير مرضية لأي شخص، ومن الأفضل تحديد الجمهور المستهدف وتلبية احتياجاته بشكل محدد وفعال لتحقيق النجاح، مثنيا على الجيل الجديد واهتماماتهم بإدارة الأعمال الخاصة.
وفي جلسة بعنوان «تقدم المرأة في المجالات الإبداعية»، أوضحت مديرة نجاح العملاء وتطوير الأعمال في وكالة زان أروى قديح، أنها تستمد الإلهام من اللحظات البسيطة والتمتع بالأشياء اليومية الصغيرة، مما يضفي قيمة على تفاصيل الحياة.
أبرز النقاشات والآراء:
- ضرورة الاستماع إلى العملاء وعدم الاكتفاء بالتحدث إليهم فقط.
- أهمية التواصل الفعال مع العملاء تأتي من خلال الاستماع الجيد لهم وفهم متطلباتهم.
- الجيل الحالي يتميز بروح المبادرة والرغبة في الابتكار والعمل بشكل مستقل.
- الذكاء الاصطناعي بات مساعدا لا غنى عنه في توصيل الأفكار للعميل.
- الحاجة إلى مزيد من الكفاءات المتخصصة في الفنون والتصميم والكتابة.
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