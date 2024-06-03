شكرا لقرائتكم خبر علاج حالة مستعصية من الورم الأصفر بتبادل البلازما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في علاج حالة متقدمة من الأورام الجلدية الصفراء، لمريض يبلغ من العمر 58 عاما، وذلك باستخدام بروتوكول علاجي مبتكر يعتمد على تقنية تبادل البلازما، ليغادر المريض بعدها المستشفى معافى بعد معاناة شديدة مع المرض استمرت 26 عاما، لم يشهد المريض خلالها تحسنا يذكر رغم السفر المتكرر للعلاج في أفضل المستشفيات في العالم، بل ازدادت حالته سوءا، وعدت من قبل المراكز الطبية الرائدة في أمريكا وأوروبا حالة مستعصية.

وكان المريض يتناول نحو 70 حبة دواء يوميا، دون تحقيق أي تراجع للأورام الصفراء، بل تفاقمت حالته الصحية وغطت الأورام أجزاء كثيرة من جسده، ما جعله عاجزا عن القيام بأبسط احتياجاته اليومية، كما حالت بينه وبين ممارسة مهنته كونه طبيبا استشاريا.

ولتقديم خطة علاج مخصصة لحالة المريض، شكل «التخصصي» فريقا طبيا مكونا من خبراء الغدد الصماء وأطباء أمراض التمثيل الغذائي واستشاريي أمراض الدم، حيث بدأ الفريق بتشخيص الحالة، وعلى إثر ذلك قرر اعتماد بروتوكول تبادل البلازما المعدل الذي يستخدم لأول مرة في مثل هذه الحالة النادرة، ما أدى إلى سحب الدهون المستعصية من داخل الجسم، وتراجع تدريجي للأورام الجلدية، لتختفي تماما بعد فترة قصيرة من الزمن دون أي تدخل جراحي أو دوائي على الاطلاق.

ويتضمن البروتوكول المبتكر سحب الدم من جسم المريض لفصل الجزء السائل من الدم (البلازما) التي تحتوي على الدهون المتراكمة في الدم عن خلايا المريض.

مرض الورم الأصفر