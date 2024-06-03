شكرا لقرائتكم خبر المملكة بالمركز 48 عالميا في مؤشر الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز الـ48 عالميا بنقاط 34.5 من 80، وذلك من حيث براءات الاختراع المسجلة للسعوديين في 2023 بحسب المؤشر العالمي للابتكار. وكان المركز الأول لسويسرا تلتها السويد، أمريكا، المملكة المتحدة، سنغافورة. عربيا جاءت الإمارات في المرتبة 32 وقطر 50، والكويت 64، ومصر في المرتبة 86 والجزائر 119.

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة بالمركز 48 عالميا في مؤشر الابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.