شكرا لقرائتكم خبر 260 طفلا من ذوي التوحد يحتفون بانتهاء العام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت جمعية المدينة للتوحد «تمكن» بـ260 طفلا من ذوي التوحد الملتحقين بمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد بمناسبة نهاية العام الدراسي 1445هـ وبحضور أسرهم.

واشتمل الحفل على أركان ترفيهية وعرض مرئي عن المركز والأنشطة التي أقيمت لأطفال المركز والتطور المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة للألعاب الحركية والمسابقات والركن التجميلي والهدايا.

ويعد مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد الذي تم تدشينه في نهاية ديسمبر 2021م أول مركز شامل يقدم الخدمات التأهيلية والعلاجية المتكاملة لذوي التوحد تحت سقف واحد، منها التقييم الشامل وعلاج النطق والتخاطب والعلاج النفسي وتحليل السلوك التطبيقي والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال أخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عادل العوفي أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع اعتماد المدينة المنورة كأول مدينة صديقة للتوحد على مستوى الشرق الأوسط و الرابعة عالميا.