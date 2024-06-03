شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تنفذ فرضية لتكدس الأضاحي في أحد المسالخ والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة حالات الطوارئ

اعتماد اللائحة التنفيذية

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة غرفة عمليات الطوارئ بوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، تجربة فرضية لحالة وقوع تكدس من الأضاحي بالساحة الداخلية لأحد المسالخ، ووجود تزاحم بين مرتادي المسلخ ووقوع حالة شجار بين شخصين، ما أدى إلى وقوع إصابات.وشاركت عدة جهات في التجربة، منها إدارة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، ومديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر.وأوضح مدير إدارة غرفة عمليات الطوارئ في فرع منطقة مكة المكرمة م. تركي بن عالي الحميدي، أن هذه التجربة تأتي بهدف رفع مستوى أداء الجهات المعنية لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز وتنسيق الجهود لمواجهة حالات الطوارئ.وكذلك العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين، مبرزًا أهمية الشراكة مع جميع الجهات المشاركة في التجربة كل فيما يخصه.خطط التعامل مع الطوارئوأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة م. ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الفرع مع جميع الجهات ذات العلاقة على متابعة تقييم خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.وأوضح أنه من هذا المنطلق، نتابع تنفيذ عمليات الإخلاء الوهمي للتعرف على جاهزية النظم والمرافق، وكيفية التصرف في حال حدوث حريق، والتأكد من قدرة الموظفين على تطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن.وأفاد بأن إدارة غرفة عمليات الطوارئ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تتولى استقبال البلاغات المتعلقة بالكوارث والأزمات على مدار الساعة وعلى رقم الوزارة.ووضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساتها النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستعداد والاستجابة للكوارث البيئية وحالات الطوارئ، بهدف تحديد الإجراءات المتبعة عند تلقي أي بلاغات بخصوص حدوث الكوارث وحالات طارئة في البيئة، مع دراسة كيفية التعامل معها.