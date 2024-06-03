شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: دعم القيادة غير المحدود يضع على أفراد العدالة مسؤولية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني أمس الأحد، حفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445ه.

وأعرب خلال كلمته للخريجين، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية، من مركز التدريب العدلي، التي تواكب التحولات العدلية الكُبرى بالمملكة في جوانبها التشريعية والرقمية والمؤسسية، بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

تحقيق الجودة في التمهير العدلي

وأوضح الصمعاني أن الوزارة أطلقت مبادرة "تحقيق الجودة في التمهير العدلي" وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، للإسهام في تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية.



همة الخريجين

وأضاف: لن يتحقق ذلك إلا من خلال كوادر مهنية مدربة، ومؤهلة تأهيلًا نوعيًا يرفع من كفاءة القدرات البشرية، التي هي أساس منظومة العدالة.وأكد أن المملكة غدت اليوم موطنًا للفرص والمهن القانونية، نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات، ما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة، ما يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات، وهو ما يمثل لهم دافعًا قويًا لبناء مستقبلهم ومسارهم المهني، استعدادًا لمرحلة جديدة من مراحل مسيرتهم، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030.



وأكد أن هذه الهمة ستدفعهم -بحول الله- إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لا سيّما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.ودعا الخريجين والخريجات إلى تعميق هذا التحصيل التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب، والممارسة الشغوفة، للإسهام في تحقيق رسالة القضاء والعدالة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الذي يضع علينا مسؤولية كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.