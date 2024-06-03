ضبط وافدين لنصبهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية

24 هزة أرضية يوميا رصدت محطات البرنامج الوطني للزلازل والبراكين لهيئة المساحة والجيولوجية العام الماضي 8900 هزة أرضية، بواقع 24 هزة يوميا، إذ بلغ عددها... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ 60 ممرا رئيسيا وطوارئ لإدارة الحشود بالمسجد النبوي وضعت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لإدارة الحشود داخل المسجد من خلال وضع 38 ممرا رئيسيا و14 ممرا فرعيا و8 للطوارئ، وذلك لضمان... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ 4 حلول عاجلة لإيقاف الهدر المائي في الجهات الحكومية شدد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) على تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات فعالة للكشف... أبها: أبها: دوت الخليج 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ فيصلية نجران يدخل الخدمة انتقلت مهام الإشراف على سوق الخضار والفواكه واللحوم في حي الفيصلية من أمانة نجران إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة،... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ بدء الاختبارات الاستثنائية لطلاب المدينة المنورة بدأ طلاب وطالبات مدارس المدينة المنورة، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث - استثنائيًا - بعد تقديم فترة الاختبارات، في حين... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ التصريح شرط ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم الخدمة لممارسة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 ذو القعدة 1445 هـ 25 ذو القعدة 1445 هـ

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