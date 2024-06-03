اخبار السعوديه

ضبط وافدين لنصبهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية

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24 هزة أرضية يوميا

رصدت محطات البرنامج الوطني للزلازل والبراكين لهيئة المساحة والجيولوجية العام الماضي 8900 هزة أرضية، بواقع 24 هزة يوميا، إذ بلغ عددها...

a1665948dc.jpgجدة: نجلاء الحربي
4d6fc4731c.jpg26 ذو القعدة 1445 هـ

60 ممرا رئيسيا وطوارئ لإدارة الحشود بالمسجد النبوي

وضعت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لإدارة الحشود داخل المسجد من خلال وضع 38 ممرا رئيسيا و14 ممرا فرعيا و8 للطوارئ، وذلك لضمان...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

4 حلول عاجلة لإيقاف الهدر المائي في الجهات الحكومية

شدد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) على تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات فعالة للكشف...

icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

فيصلية نجران يدخل الخدمة

انتقلت مهام الإشراف على سوق الخضار والفواكه واللحوم في حي الفيصلية من أمانة نجران إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة،...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

بدء الاختبارات الاستثنائية لطلاب المدينة المنورة

بدأ طلاب وطالبات مدارس المدينة المنورة، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث - استثنائيًا - بعد تقديم فترة الاختبارات، في حين...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

التصريح شرط ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم الخدمة لممارسة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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