ضبط وافدين لنصبهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية

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24 هزة أرضية يوميا
رصدت محطات البرنامج الوطني للزلازل والبراكين لهيئة المساحة والجيولوجية العام الماضي 8900 هزة أرضية، بواقع 24 هزة يوميا، إذ بلغ عددها...
60 ممرا رئيسيا وطوارئ لإدارة الحشود بالمسجد النبوي
وضعت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خطة لإدارة الحشود داخل المسجد من خلال وضع 38 ممرا رئيسيا و14 ممرا فرعيا و8 للطوارئ، وذلك لضمان...
4 حلول عاجلة لإيقاف الهدر المائي في الجهات الحكومية
شدد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) على تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات فعالة للكشف...
فيصلية نجران يدخل الخدمة
انتقلت مهام الإشراف على سوق الخضار والفواكه واللحوم في حي الفيصلية من أمانة نجران إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة،...
بدء الاختبارات الاستثنائية لطلاب المدينة المنورة
بدأ طلاب وطالبات مدارس المدينة المنورة، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث - استثنائيًا - بعد تقديم فترة الاختبارات، في حين...
التصريح شرط ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم الخدمة لممارسة...
الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة...
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