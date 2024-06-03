تفاصيل المقترح الإسرائيلي لاستبدال سلطة "حماس" والقضاء على قوتها العسكرية داخل قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن جهاز الأمن الإسرائيلي يعمل على إعداد بديلا لسلطة "حماس" في قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" الحديث يدور عن عدة أحياء في شمال غزة سيتم إمدادها بالمساعدات الإنسانية وستتعامل إسرائيل خلال ذلك مع "قادة محليين" من نفس هذه الأحياء في ما وصفقته بـ "الفقاعات الإنسانية". مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الحماية لهذه الأحياء في البداية حتى لا تسيطر عليها "حماس".

واعتبر غالانت، أن العملية العسكرية والقدرة على تغيير السلطة الحاكمة، سيؤدي إلى إسقاط سلطة حماس والقضاء على قوتها العسكرية وإعادة الرهائن.